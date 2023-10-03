Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

Татарстан на первом месте в ПФО по среднему размеру назначаемых страховых пенсий

Управляющий отделением социального фонда по РТ Эдуард Вафин рассказал, какая работа ведется для того, чтобы вновь назначаемые страховы пенсии были максимально возможного размера. Он также отметил, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по среднему размеру пенсий.

Первостепенную роль, помимо индексации и перерасчетов, играет качественная подготовительная работа с работодателями в части уточнения данных уходящих на пенсию. Вафин заявил, что массово во все районы рассылаются запросы о стаже, заработке и других периодах, которые имеют значение для пенсии. Он отметил, что в республике эта работа имеет колоссальный результат.

В результате документальной работы соцфонда Татарстан стал лидером в ПФО по среднему размеру вновь назначаемых страховых пенсий. Управляющий отделение соцфонда по республике подчеркнул, что в 2018 году «мы были фиг поймешь на каком месте», в 2019 году республика оказалась на втором, а начиная с 2020 - на первом месте.