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· Полина Модестова

Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

Татарстан на первом месте в ПФО по среднему размеру назначаемых страховых пенсий
Эта работа имеет колоссальный результат: Татарстан лидирует в ПФО по среднему размеру страховых пенсий

Надежда Острокол

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Управляющий отделением социального фонда по РТ Эдуард Вафин рассказал, какая работа ведется для того, чтобы вновь назначаемые страховы пенсии были максимально возможного размера. Он также отметил, что Татарстан лидирует в Приволжском федеральном округе по среднему размеру пенсий.

Первостепенную роль, помимо индексации и перерасчетов, играет качественная подготовительная работа с работодателями в части уточнения данных уходящих на пенсию. Вафин заявил, что массово во все районы рассылаются запросы о стаже, заработке и других периодах, которые имеют значение для пенсии. Он отметил, что в республике эта работа имеет колоссальный результат.

В результате документальной работы соцфонда Татарстан стал лидером в ПФО по среднему размеру вновь назначаемых страховых пенсий. Управляющий отделение соцфонда по республике подчеркнул, что в 2018 году «мы были фиг поймешь на каком месте», в 2019 году республика оказалась на втором, а начиная с 2020 - на первом месте.

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