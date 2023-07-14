«Есть необходимость в серьезных образовательных центрах»: глава РТ Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске

Рустам Минниханов 14 июля открыл нефтяной саммит в Альметьевске

Глава Татарстана Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит и принял участие в Международном нефтегазовом молодежном форуме в Альметьевске. Как отметил лидер республики, за 20-летнюю историю нефтяной саммит стал одной из продуктивных площадок, на которых обсуждается широкий круг вопросов, которые связаны с развитием нефтяной отрасли. В ходе выступления он подчеркнул, насколько важен человеческий капитал в развитии экономики.

Раис РТ отметил, что сейчас есть необходимость в серьезных образовательных центрах и республика активно занимается этими вопросами. На данный момент нефтяным центром является Альметьевск, а центр нефтехимии находится в Нижнекамске.