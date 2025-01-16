Новости Татарстана
· 16+ · Ульяна Сенько

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек

После новогодних праздников многие сталкиваются...

depositphotos/astrophytum

Подписаться в Telegram

После новогодних праздников многие сталкиваются с дилеммой: куда девать оставшуюся хвою от елки? Большинство просто выбрасывает иголки, не подозревая, что они могут стать основой для гениального и полезного лайфхака.

Сегодня мы расскажем, как превратить еловые иголки в универсальное средство для дома, которое будет радовать вас всю зиму.

Как это работает?

Еловые иголки обладают уникальными свойствами. Они содержат эфирные масла, которые известны своими антисептическими, дезинфицирующими и ароматическими качествами. Когда иголки настаиваются в уксусе, их полезные вещества переходят в раствор, превращая его в универсальное средство для уборки и ароматизации.

Преимущества такого средства:

  • Натуральность. В отличие от магазинной бытовой химии, это средство абсолютно безопасно и экологично.
  • Антисептические свойства. Эфирные масла ели эффективно борются с бактериями и грибками.
  • Ароматерапия. Еловый запах создает атмосферу уюта, наполняет дом ощущением свежести и зимнего праздника.
  • Экономия. Вы используете иголки, которые обычно выбрасываются, и уксус, который есть на кухне.

Как приготовить еловый уксус?

  1. Соберите еловые иголки. Это может быть хвоя от новогодней елки или ветки, которые вы найдете во дворе.
  2. Поместите иголки в стеклянную банку, наполнив её примерно на 2/3.
  3. Залейте иголки уксусом (подойдет белый или яблочный).
  4. Плотно закройте банку крышкой и оставьте настаиваться в темном месте на 2-3 недели.
  5. Процедите раствор, перелив его в удобную емкость, например, в пульверизатор.

Как использовать еловый уксус?

  • Уборка дома. Этот раствор идеально справляется с удалением жира и грязи, дезинфицирует поверхности и оставляет приятный аромат.
  • Ароматизация воздуха. Налейте немного елового уксуса в емкость с водой и оставьте в комнате. Он уберет неприятные запахи и наполнит дом лесным ароматом.
  • Уход за тканями. Используйте раствор для освежения обивки мебели или ковров.
  • Защита от насекомых. Еловый запах отпугивает многих вредителей, таких как моль или муравьи.

Совет от редакции

Чтобы усилить аромат и сделать средство ещё полезнее, можно добавить в уксус корочки цитрусовых — апельсина, мандарина или лимона. Это придаст смеси дополнительный освежающий эффект.

Еловые иголки, залитые уксусом, — это пример того, как простые природные материалы могут стать эффективным решением для дома. Попробуйте этот лайфхак, и вы не только сэкономите на бытовой химии, но и сделаете уборку экологичной и приятной. Теперь выбрасывать хвою после праздников — просто преступление!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Будет гореть несколько дней: БПЛА атаковали Казань

Новости России

час назад

билайн станет партнером федерального конкурса «Наука. Территория героев»

избавление от плесени москва

Новости Казани

день назад

Давший показания на экс-ректора КФУ Еременко сообщил, что его обманули

Важное в РТ

2 дня назад

В Татарстане установлено более 23 тысяч терминалов для оплаты улыбкой

ремонт планшетов irbis в москве в Москве

Новости Татарстана

4 часа назад

Через суд Татарстана хотели взыскать с Государственной думы 3,5 триллиона рублей

Новости Казани

23 часа назад

17 января в парке «Черное озеро» пройдет ледовое шоу

Новости Казани

21 час назад

Что стало причиной «взрывов» в Казани 15 января

Лонгриды

16 часов назад

Гололёд накрыл Казань: как коммунальные службы справляются с проблемой

Новости Татарстана

день назад

Военный эксперт заявил, что атаковавшие Татарстан БПЛА запущены из Украины
Лонгриды
2 дня назад

Атлантический циклон накрыл Татарстан: что ждать от погоды

В Татарстане начало года оказалось под влиянием...

Новости Татарстана

6 минут назад

Еловые иголки заливаю уксусом — всю зиму радуюсь своей смекалке: гениальный лайфхак для хозяек

Новости России

день назад

АО «Транснефть – Прикамье» за 2024 год исследовало более 33 тыс. проб воды, почвы и воздуха

Новости Татарстана

21 минуту назад

Мужчина избил ребенка в Челнах

Новости Казани

56 минут назад

В Казани уже в 2025 году планируют открыть генконсульство Индии
В Татарстане за 2 дня произошло 5 ЧП, связанных...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане за 2 дня произошло 5 ЧП, связанных с газом

Новости Татарстана

час назад

Пленум ДУМ РТ утвердил кандидатов на выборы муфтия и главного казыя

Новости Казани

час назад

Делегация из Зимбабве 15 января прибыла в Казань для обмена опытом в торговле

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 15 января был полностью восстановлен повреждённый кабель
Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Каз...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни