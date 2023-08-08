Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги
Квадроциклы и багги - это отличный вариант для активного отдыха на природе с друзьями и семьей! Одним из главных преимуществ проката такого транспорта является возможность почувствовать адреналин, а также испытать самые незабываемые ощущения от поездки.
Редакция ProKazan связалась с Русланом Азизмуродовым, представителем проката транспортных средств «Adrenaline», чтобы узнать об экстремальном отдыхе подробнее:
Почему квадроциклы - это круто?
Во-первых, это необычное и веселое времяпровождение для семейного и корпоративного отдыха. Во-вторых, поездка происходит в самых живописных местах Казани.
Квадроцикл модели «Kayo»
Какие варианты проката вы предлагаете клиентам?
У нас есть 2 варианта проката – это квадроциклы и багги.
Первый транспорт модели «Kayo» разгоняется до 24 км/ч - идеально подходит для начинающих и молодых райдеров.
Багги модели «KTA 5» разгоняется до 60 км/ч - этому транспорту нипочем кочки, грунтовка и небольшие трамплины.
Любой желающий может взять на прокат современный квадроцикл или багги по выгодной цене. Переживать о безопасности не придется: еще перед поездкой инструкторы обучат вас всем тонкостям экстремального вождения и подстрахуют на сложных участках.
Багги модели «KTA 5»
Можно ли меняться за рулем?
Водителям и пассажирам разрешено меняться местами во время поездки.
Время на переодевание входит во время тура?
Не входит. Поэтому, лучше всего приехать за 20 минут, пройти инструктаж и переодеться.
Можно ли покатать детей?
Такие поездки разрешены детям от 6 лет, обычно они сидят на пассажирском сидении.
Какие у вас маршруты и скоростной режим?
У нас подготовлены разнообразные маршруты для разного уровня подготовки клиентов. Каждый маршрут включает такие участки, как лес, поле и река. Средняя скорость движения 30-40 км в час.
Прокат автотранспорта в "Adrinaline"
Нужно ли бронировать заранее?
Конечно! Чтобы забронировать технику, которую вы хотите взять на прокат, можно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. А также у нас можно организовать праздник или купить подарочный сертификат.
Стоимость проката техники:
Квадроциклы: в будние дни 1 час - 2000 руб., в выходные – 2500 руб.
Багги: в будние дни 1 час - 3500 руб., в выходные - 4000 руб.
Каталог автотранспорта в "Adrinaline"
Экстремальное вождение – это необычное времяпровождение, которое подарит вам яркие впечатления! Бронируйте квадроциклы и багги в Adrenaline, чтобы насыщенно провести выходные или отметить важное событие!