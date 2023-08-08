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· Виктория Козырева

Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги

Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги

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Квадроциклы и багги - это отличный вариант для активного отдыха на природе с друзьями и семьей! Одним из главных преимуществ проката такого транспорта является возможность почувствовать адреналин, а также испытать самые незабываемые ощущения от поездки.

Редакция ProKazan связалась с Русланом Азизмуродовым, представителем проката транспортных средств «Adrenaline», чтобы узнать об экстремальном отдыхе подробнее:

Почему квадроциклы - это круто?

Во-первых, это необычное и веселое времяпровождение для семейного и корпоративного отдыха. Во-вторых, поездка происходит в самых живописных местах Казани.

Квадроцикл модели «Kayo»

Какие варианты проката вы предлагаете клиентам?

У нас есть 2 варианта проката – это квадроциклы и багги.

Первый транспорт модели «Kayo» разгоняется до 24 км/ч - идеально подходит для начинающих и молодых райдеров.

Багги модели «KTA 5» разгоняется до 60 км/ч - этому транспорту нипочем кочки, грунтовка и небольшие трамплины.

Любой желающий может взять на прокат современный квадроцикл или багги по выгодной цене. Переживать о безопасности не придется: еще перед поездкой инструкторы обучат вас всем тонкостям экстремального вождения и подстрахуют на сложных участках.

Багги модели «KTA 5»

Можно ли меняться за рулем?

Водителям и пассажирам разрешено меняться местами во время поездки.

Время на переодевание входит во время тура?

Не входит. Поэтому, лучше всего приехать за 20 минут, пройти инструктаж и переодеться.

Можно ли покатать детей?

Такие поездки разрешены детям от 6 лет, обычно они сидят на пассажирском сидении.

Какие у вас маршруты и скоростной режим?

У нас подготовлены разнообразные маршруты для разного уровня подготовки клиентов. Каждый маршрут включает такие участки, как лес, поле и река. Средняя скорость движения 30-40 км в час.

Прокат автотранспорта в "Adrinaline"

Нужно ли бронировать заранее?

Конечно! Чтобы забронировать технику, которую вы хотите взять на прокат, можно позвонить по телефону или оставить заявку на сайте. А также у нас можно организовать праздник или купить подарочный сертификат.

Стоимость проката техники:

Квадроциклы: в будние дни 1 час - 2000 руб., в выходные – 2500 руб.

Багги: в будние дни 1 час - 3500 руб., в выходные - 4000 руб.

Каталог автотранспорта в "Adrinaline"

Экстремальное вождение – это необычное времяпровождение, которое подарит вам яркие впечатления! Бронируйте квадроциклы и багги в Adrenaline, чтобы насыщенно провести выходные или отметить важное событие!

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