Его знают люди: в Буинске назначили нового руководителя Исполкома

В Буинске 3 августа сменился руководитель Исполкома

В Буинске было проведено 35-е заседание местного городского совета. На нем главным вопросом, который был поднят, стало избрание нового руководителя исполкома. На конкурсе представили две кандидатуры и по результатам проведенного голосования на должность был назначен Ильнар Талипов.

Глава района Ранис Камартдинов поздравил мужчину с назначением и отметил, что горожане знают Ильнара Талипова, так как ранее он возглавлял районный Дом культуры, а в последние несколько лет работал управляющим по делам района. Он заявил, что Талипов является человеком с большим опытом работы, в том числе и в администрации.