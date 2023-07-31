Двое скончались от полученных травм: страшная авария произошла в Мензелинском районе Татарстана

Два человека погибли и еще трое пострадали в аварии в Мензелинском районе Татарстана

В прошедшие выходные в Татарстане произошло ДТП. Сообщается, что на 1104 км + 900 м дороги Москва - Уфа, в Мензелинском районе республики, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

Как сообщает «Мензеля-информ», 33-летний житель Набережных Челнов не выбрал безопасную дистанцию, находясь за рулем грузовика, и нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате он столкнулся с легковым автомобилей. который в этот момент двигался впереди. За рулем находился 48-летний водитель.

В результате аварии на месте происшествия скончалась 26-летняя пассажирка легкового автомобиля. Позже. уже в больнице, скончалась 25-летняя пассажирка транспорта. Водитель и четырехлетняя пассажирка доставлены в больницу.