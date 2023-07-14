Двигаются по одному пути: в Челнах запустили два новых автобусных маршрута

В Челнах 14 июля запустили автобусы по новым маршрутам

С сегодняшнего дня, 14 июля 2023 года, в Набережных Челнах были запущены автобусы под вум новым маршрутам - второму и третьему. Как отметил руководитель исполкома города Фарид Салахов. ведется планомерная работа по улучшению автобусного обслуживания Челнов.

Напомним, что ранее стало известно, как будут двигаться новые маршруты - по одному и тому же пути, но в разных направлениях. Один будет ходить от Мясокомбината до Haier по Московскому проспекту, а другой - в обратную сторону.

Они также затронут такие улицы как Корпорация Хайер, проспект Абдурахмана Абсалямова, Моторную, Виктора Полякова, Московский проспект, Нариманова, Набережночелнинский, Мусы Джалиля и проследуют до Мясокомбината в поселке Сидоровка.