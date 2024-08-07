Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

7 августа 2024 года, в РТ прогнозируется переменная облачность, ночью и утром возможен туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков, вот только днем и вечером метеорологи обещают кратковременные ливни, грозы, град и ветер.

В дневное и вечернее время порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Ночью похолодает до 16 градусов, а днем воздух прогреется до 27 градусов.

Ранее мы писали о том, что житель Республики Татарстан выплатил алименты дочери, чтобы не лишиться 1-комнатной квартиры. Мужчина не желал переводить деньги своему ребенку, однако теперь суд с его заработной платы станет удерживать алименты.

Кроме того, мы говорили, что в Казани был задержан мужчина, который после порезал приятеля после ДТП. Об этом рассказали в Росгвардии по Татарстану.