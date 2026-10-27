Новости Татарстана

В Татарстане с начала года в ДТП погибли 14 детей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С начала года в Татарстане в дорожно-транспортных происшествиях погибли 14 детей. Такую статистику привела республиканская Госавтоинспекция.

В ведомстве отметили, что каждая такая авария — это трагедия, которую можно было предотвратить. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, вблизи школ и детских садов, а также во дворах жилых домов.

Родителям напоминают о необходимости ежедневно повторять с детьми правила безопасного поведения на дороге, использовать светоотражающие элементы на одежде и контролировать маршруты передвижения несовершеннолетних.

Госавтоинспекция Татарстана продолжает проводить профилактические рейды и акции, направленные на снижение детского травматизма на дорогах. Ведомство призывает всех участников дорожного движения не оставаться равнодушными и сообщать о фактах нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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