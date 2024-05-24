Дождь и жара до +29: синоптики рассказали о погоде в Татарстане 25 и 26 мая

25 мая, ночью и утром ожидается дождь и +8 градусов. Температура воздуха в течении дня прогреется до +29 градусов, ветер западный 15-16 метров в секунду.

26 мая в Татарстане прогнозируются кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Ночью будет +9...+14 градусов. Днем температура поднимется до +24 градусов.

Понедельник в регионе начнется с солнца, но ночью ожидаются заморозки. Об этом рассказали в Гидрометцентре Татарстана.