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Достойна Книги рекордов Гиннеса: кулинары Татарстана испекут 150-килограммовую губадию

Губадию весом 150 кг испекут на гастрофесте «Зур бэлешь - Гобэдия» в Татарстане
Достойна Книги рекордов Гиннеса: кулинары Татарстана испекут 150-килограммовую губадию

Яна Лаушкина

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На гастрономическом фестивале «Зур бэлешь - Гобэдия» испекут самую большую губадию, вес которой составит 150 кг, сообщает «Татар-информ». Напомним, что гастрофестиваль будет проходить недалеко от Казани - в поселке Осиново на территории одного из банкетных залов, расположенных на Гагарина. 3А.

Для выпекания губадии, которая, как считают организаторы, достойна Книги рекордов Гиннеса, на улице была выложена специальная печь и сделана сковородка, диаметр которой 1,5 метра. В лакомстве по традиции будут рис, изюм, корт, а также чернослив и урюк.

При приготовлении огромной губадии будет использовать 15 кг корта, 15 кг риса. 200 яиц, 10 кг изюма, по 2-3 кг урюка и и чернослива, а также 10 кг сливочного масла и 2 кг сахара-песка.

Чтобы замешать теста, повара используют 1 кг дрожжей, по 3 кг сливочного и подсолнечного масла, 10 литров молока и 30 кг муки.

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