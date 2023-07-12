Новости Татарстана
· Полина Модестова

Достиг исторического минимума: в Татарстане в 2023 году стало как никогда мало безработных

В Татарстане в 2023 году уровень безработицы достиг исторического минимума
Достиг исторического минимума: в Татарстане в 2023 году стало как никогда мало безработных

pixabay

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В Татарстане о втором квартале 2023 года общий уровень безработицы составил 2,2%. Показатель в республике ниже, чем в среднем по России (3,4%) и по ПФО (2,7%), сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Отмечается также, что уровень регистрируемой безработицы в регионе опустился до исторического минимума. Он составляет 0,3% от общей численности рабочей силы. Всего на начало июля 2023 года в Татарстане начитывалось 6,1 тысячи безработных, что на 1,4 тысячи меньше, нежели в начале года.

Уровень занятости в республике за этот период составил 61,9%. По стране этот показатель равен 60,3%, а в ПФО - 59,7%. В центры занятости населения были приняты на учет в качестве ищущих работу 17,3 тысяч человек.

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