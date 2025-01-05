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Дорога к Раифе вновь перегружена из-за пробок

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорога к Раиф...

Скриншот 2ГИС

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По данным сервиса «2ГИС», дорога к Раифскому монастырю по-прежнему перегружена. Затор начинается сразу после съезда с основной трассы и продолжается до самого монастыря.

О том, что на этом участке возникли трудности с движением, стало известно в преддверии нового года.
Для уменьшения нагрузки на дорогу в поселке Садовый была открыта ещё одна парковка, и запущен специальный транспорт для перевозки туристов. Однако эти меры не смогли существенно изменить ситуацию.

Мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев признал существование проблемы и принес свои извинения за неудобства, вызванные организацией подъезда к монастырю. Он отметил, что районные власти пытаются найти способы урегулирования вопроса. Тем не менее, пробки сохраняются: они были отмечены и 4 января, и 5 января.

В самой же Казани дорожная ситуация остается стабильной, и пробки достигают всего 3 балла.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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