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Для экс-главы "Татфондбанка" Роберта Мусина просят 16 лет колонии

Во 2 деле специалисты объединили несколько эпиз...

pixabay.com

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Гособвинение потребовало довести срок заключения для экс-главы «Татфондбанка» до 16 лет.

По 2 делу по статье о злоупотреблении обязанностями с ущербом в 26 млрд рублей Роберту Мусину просят назначить наказание - 9 лет колонии. При учете 1 срока, все вместе получается 16 лет.

По информации издания «Бизнес Онлайн», обвинение хочет, чтобы фигуранту запретили занимать управленческие посты в различных коммерческих компаниях 4 года. Также прокуратура просит удовлетворить иск на сумму ущерба — 26 млрд. Вот только сам Мусин признает лишь часть ущерба — больше 4 млрд рублей.

Во 2 деле специалисты объединили несколько эпизодов с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. За этот период Мусин, по данным следствия, провел сделки, которые повлияли на финансовое состояние ПАО «Татфондбанк».

Не так давно бывшего главу правления банка уже осудили на 12 лет по другому уголовному делу - злоупотребление обязанностями. Через некоторое время срок уменьшили до 11 лет. Учитывая то, что Мусин под домашним арестом и в следственном изоляторе, формально он отсидел более половины срока.

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