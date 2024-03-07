Новости Татарстана
· Диана Алмакаева

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

Девушек-курьеров Казани призвали позаботиться о себе

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Казанские курьеры получили возможность отпраздновать 8 Марта на два дня раньше.

Исследование, проведенное аналитиками компании, показало, что в праздничные периоды нагрузка на курьеров в Казани увеличивается примерно в десять раз по сравнению с обычными днями. Поэтому Flowwow решил поддержать девушек-курьеров (многие из которых планируют работать 8 марта), заранее подарив им праздник.

Столица Татарстана вошла в число четырех крупных городов России, где проходила акция «Забота в твоих руках». Именно здесь наряду с Москвой и Санкт-Петербургом зафиксирован один из самых высоких показателей спроса на доставку подарков и цветов в канун праздников, что, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на курьеров.

Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами маркетплейса Flowwow: «Каждый день курьеры сталкиваются с новыми вызовами и в погоне за качественной доставкой часто забывают о себе. По нашим данным, в Казани много курьеров-женщин, и мы посчитали важным напомнить им о значимости заботы о себе, особенно в моменты самых высоких рабочих нагрузок».

Чтобы получить подарок, девушкам нужно было подойти в магазины FMART и показать любое приложение, подтверждающее, что они являются курьерами. Участницы акции получили боксы с товарами для ухода за кожей и создания расслабляющей атмосферы. К акции присоединились курьеры, сотрудничающие с такими сервисами, как Dostavista, Flowwow, Ozon, Яндекс, и другими казанскими компаниями.

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