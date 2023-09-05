«Дети так играли»: дело о халатности было возбуждено после избиения мальчика в приюте «Асылташ»

Дело о халатности завели после избиения мальчика в приюте «Асылташ» в Набережных Челнах

После избиения мальчика в социальном приюте для детей и подростков «Асылташ» в Набережных Челнах было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает прокуратура РТ.

Напомним, что накануне в СМИ и социальных сетях стало распространяться видео, на которым старшие воспитанники учреждения избивают младшего мальчика в одной из комнат приюта. Прокуратурой Татарстана была организована проверка информации по факту случившегося. Сегодня стало известно, что было возбуждено уголовное дело о халатности, а расследование взято на особый контроль в прокуратуре.

Следственное управление СК РФ по РТ уточняет, что следователи будут устанавливать причины и обстоятельства получения ребенком телесных повреждений. Помимо того, будет дана правовая оценка действиям, либо же бездействию, со стороны должностных лиц учреждения. Согласна объяснениями руководства учреждения, дети так играли, сообщает РИА Новости.

Приют находится в ведении министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана. В ведомстве сообщили, что на данный момент выясняются все детали случившегося. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Ребенка уже осмотрели врачи и известно, что его здоровью ничего не угрожает.