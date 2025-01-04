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Дети из Татарстана поедут на новогодние смены в «Артек» и «Орленок»

Праздничный отдых для татарстанских детей обеща...

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Праздничный отдых для татарстанских детей обещает быть ярким и запоминающимся благодаря поездки на зимние смены двух ведущих детских лагерей страны. С 31 декабря по 8 января в Международном детском центре «Артек» началась специальная смена, приуроченная к Новому году, туда поехали 50 маленьких гостей из Казани и Закамья. Основное содержание программы сосредоточено на подготовке и проведении торжеств, посвящённых Новогодним и Рождественским праздникам.

Маленькие гости окунутся в мир творчества выдающегося советского композитора Дмитрия Кабалевского, чьё наследие неразрывно связано с «Артеком». Также для ребят организованы встречи «Разговоры о важном», предназначенные для обсуждения актуальных тем.

Сразу после завершения «Артека», с 8 января начнёт свою работу зимняя смена во Всероссийском детском центре «Орлёнок». Участие в ней примут ребята из Зеленодольска, Лениногорска, Нижнекамска, Елабуги, Бавлов и Арска. Главной задачей лагеря станет знакомство с богатством культурного наследия и разнообразия народов по всей России, изучение традиций и укрепление связи с корнями собственной малой родины.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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