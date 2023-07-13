Деньги хранятся на счету: в РТ с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек

В Татарстане в 2023 году с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек

Пресс-служба Росеестра республики сообщила, что в Татарстане с привлечением эскроу-счетов возводят 90% новостроек. За четыре года было зарегистрировано больше 47 тысяч договоров такого типа.

Отмечается, что только за 2023 года было составлено 7,8 тысячи договоров в долевом строительстве. Связано это с тем, что с 1 июля 2019 года застройщики не берут деньги с дольщиков напрямую. Средства людей размещаются на специальном счете-эскроу в банке и исполнитель получает их только после выполнения своих обязательств.

В 2019 году таких договоров было лишь 8%, в 2021 - 76%, а в 2022 - 86%. За первую половину 2023, как уже говорилось выше, их количество достигло 90%.