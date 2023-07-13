Новости Татарстана
· Полина Модестова

Деньги хранятся на счету: в РТ с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек

В Татарстане в 2023 году с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек
Деньги хранятся на счету: в РТ с привлечением эскроу-счетов строятся 90% новостроек

pixabay

Подписаться в Telegram

Пресс-служба Росеестра республики сообщила, что в Татарстане с привлечением эскроу-счетов возводят 90% новостроек. За четыре года было зарегистрировано больше 47 тысяч договоров такого типа.

Отмечается, что только за 2023 года было составлено 7,8 тысячи договоров в долевом строительстве. Связано это с тем, что с 1 июля 2019 года застройщики не берут деньги с дольщиков напрямую. Средства людей размещаются на специальном счете-эскроу в банке и исполнитель получает их только после выполнения своих обязательств.

В 2019 году таких договоров было лишь 8%, в 2021 - 76%, а в 2022 - 86%. За первую половину 2023, как уже говорилось выше, их количество достигло 90%.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

22 часа назад

Прохожие сняли на видео: в Казани возлюбленные устроили голую фотосессию в парке

Полезное

день назад

Как стресс влияет на состояние волос

дезинсекция тараканов one ses

Лонгриды

день назад

Приведет к быстрому старению кожи: врач дерматолог из Казани рассказала, до чего может довести пребывание на солнце

Полезное

3 дня назад

Человечество готово к переменам

замена задних тормозных колодок цена за работу в Москве

Новости Казани

день назад

Приобрести можно будет только в заведениях: в Казани на один день ограничат продажу алкоголя

Лонгриды

21 час назад

Смертельная опасность где-то рядом: каких болезней стоит опасаться туристам из Казани при планировании отдыха

Новости Казани

день назад

В целях безопасности: в Казани в день матча за Суперкубок ограничат продажу алкоголя

Новости Татарстана

22 часа назад

"Ликвидируют обрывы линий электропередач": в Агрызе прошло совещание по последствиям урагана

Новости Татарстана

день назад

Нашли пустые палатки и засохшую еду: из реки Меша в Татарстане достали автомобиль с телами
Лонгриды
2 дня назад

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Полоса препятствий на скорость и звездные гости: как прошел юбилейный десятый фестиваль по пахоте в Казани

Новости Татарстана

25 минут назад

Подведут итоги работы: Госсовет РТ проведет заключительное заседание весенней сессии

Новости Татарстана

час назад

«Потеря большого количества поставщиков»: глава РТ рассказал, как санкции отразились на регионе

Новости Казани

час назад

Транспортировка встанет в 1,7 миллиона: в Казани из Петербурга приедет выставка с вооруженной охраной

Новости Казани

2 часа назад

Возведут за несколько месяцев: в Казани планируют построить еще одну школу
Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров
Новости Татарстана
5 минут назад

Создадут условия для комфортной жизни: в Татарстане хотят утвердить проект «Алтын еллар» для пенсионеров

Новости Казани

13 часов назад

Организуют трансфер: в Казани проведут хайкинг для глухих и слабослышащих людей

Новости Казани

14 часов назад

Ограничат сразу по двум улицам: в Казани из-за строительства трассы ливневой канализации будет закрыт проезд

Важное в РТ

14 часов назад

Зампред Сбера Попов: «Спорт — очень важный элемент работы в коллективе»
От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»
Важное в РТ
5 дней назад

От Камы до Москвы-реки: как гонщики готовились к ралли «Шелковый путь»