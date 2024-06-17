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Дальнобойщика зажало в фуре в ДТП на трассе М7 в РТ

Установлено, что водитель фуры Hino не справился с управлением

Госавтоинспекция

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В результате аварии авто перекрыли дорогу, другие машины встали в пробку.

Водителя большегруза зажало после аварии на трассе М7 в РТ. Об этом рассказали в ГАИ Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов.

Установлено, что водитель фуры Hino не справился с управлением, позже его зажало внутри, ему оказали первую помощь. На месте работали спасатели и сотрудники скорой.

К счастью, потерпевший получил только царапины.

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