Дальнобойщика зажало в фуре в ДТП на трассе М7 в РТ

В результате аварии авто перекрыли дорогу, другие машины встали в пробку.

Водителя большегруза зажало после аварии на трассе М7 в РТ. Об этом рассказали в ГАИ Верхнеуслонского и Камско-Устьинского районов.

Установлено, что водитель фуры Hino не справился с управлением, позже его зажало внутри, ему оказали первую помощь. На месте работали спасатели и сотрудники скорой.

К счастью, потерпевший получил только царапины.