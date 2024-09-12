В РФ следует пересмотреть перечень заболеваний, которые освобождают парней от армии. Об этом ProGorodChelny рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

Чиновница сообщила, что заболевания могут отличаться от болезней, которые были еще примерно 15-20 лет назад. Сейчас нужно изучить, насколько они соответствуют социальной жизни людей.

Не так давно глава Совета при президенте Российской Федерации по правам человека Валерий Фадеев отметил, что нужно вернуться к всеобщему призыву на службу. По словам специалиста, армию должны пройти все мужчины.

Лебеденко про Кристиана Ансальди: «Мог без штанов в автобусе висеть».

В январе 2011 года в команду «Рубин» пришел бывший нападающий клубов «Ростова» и «Сатурна» Игорь Лебеденко. Мужчина не закрепился в основе и в следующем году уехал из Казани. За это время у него появились интересные истории о проведенном времени в столице Татарстана.