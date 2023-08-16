Черчесов станет главным тренером «Рубина»? что известно об отставке Рахимова
24newnews.ru
Черчесов опроверг информацию о том, что он станет главным тренером «Рубина». Ранее в СМИ была информация о том, что бывший главный тренер сборной России по футболу может занять место Рашида Рахимова.
Станислав Черчесов заявили, что он не станет принимать предложение о работе до тех пор, пока Рахимов не будет в отставке. Так как это неэтично.
«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте», - сказал Черчесов.