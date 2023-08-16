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· Алина Алмакаева

Черчесов станет главным тренером «Рубина»? что известно об отставке Рахимова

Черчесов станет главным тренером «Рубина»? что известно об отставке Рахимова

24newnews.ru

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Черчесов опроверг информацию о том, что он станет главным тренером «Рубина». Ранее в СМИ была информация о том, что бывший главный тренер сборной России по футболу может занять место Рашида Рахимова.

Станислав Черчесов заявили, что он не станет принимать предложение о работе до тех пор, пока Рахимов не будет в отставке. Так как это неэтично.

«Никаких контактов с представителями казанского клуба не было – и быть не могло, пока там работает главный тренер. Это мой основной принцип – в такой ситуации никогда не стану говорить о возможном контракте», - сказал Черчесов.

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