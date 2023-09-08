Цену продолжают расти: опубликованы данные по стоимости бензина в РТ

Цены на АЗС Татарстана продолжают расти в сентябре 2023 года

В Татарстанстате сегодня опубликовали актуальные на 4 сентября цены на бензин и дизельное топливо в республике. Также приведены данные за 28 августа. Как следует из опубликованных данных, подорожали все марки бензина:

АИ-92 вырос в цене за неделю на 0,10 рубля - с 49,04 до 49,14 рубля;

АИ-95 - на 0,04 рубля - с 53,34 до 53,38 рубля;

АИ-98 и выше - на 0,23 рубля - с 64,45 до 64,68 рубля.

Дизельное топливо подорожало больше всего - на о, 0,28 рубля - с 57,46 до 57,74 рубля.

Помимо того, приведены и данные по ценам на бензин, которые были актуальны в Татарстане на конец декабря 2022 года. По ним рост стоимости всех марок топлива виден еще больше: