Цена выросла на 13%: стало известно, как в магазинах Татарстана изменились цены

Татарстанстат опубликовал данные о средних потребительских ценах к концу августа 2023 года

Татарстанстат сегодня опубликовал данные о средних потребительских ценах на некоторые виды продовольственных товаров, актуальные на 21 августа 2023 года. К примеру, средняя цена на говядину, если сравнивать с прошлой неделей, стала меньше - с 483,73 она опустилась до 483,44 рубля. Если же говорить о свинине, баранине, и курице, то цены за последние семь дней выросли. Упала же цена больше всего на белокочанную свежую капусту - с 49,11 до 44,79 за один кг.

Если же сравнить данные за более продолжительный срок, за месяц, то разница заметно более явная. Больше всего за это время выросла цена на яблоки: 17 июля один кг стоил 102,41 рубля в среднем, а вот на 21 августа она увеличилась до 115,94 - на 13,21%. Заметная разница и в ценах на свинину и курицу - они выросли на 7,23% и 4,49% соответственно.

Список продуктов, которые за прошедший месяц упали в цене, начинается с баранины - 17 июля цена за кг составила бы 611,83 рубля, а вот 21 августа - 611,67 рубля. Больше всего снизилась цена на сезонные овощи - капусту, огурцы, помидоры, свеклу, морковь, картофель и лук.