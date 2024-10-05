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Бывшего зама ФСС по Татарстану Геннадия Титова наказали штрафом

Суд Казани признал виновным Геннадия Титова в з...

pixabay.com

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4 октября 2024 года, суд Казани признал виновным Геннадия Титова в злоупотреблении своими обязанностями на сумму больше 200 миллионов рублей. Известно, что фигурант был на должности зама Павла Лоханова в региональном отделении ФСС по Татарстану.

Титова обвиняли по части 1 статьи 169 УК РФ и части 1 статьи 285 УК РФ. По информации государственного обвинения, мужчина в период с 15 декабря 2021 года по 13 января 2022 года сделал так, что были нарушены права и интересы компании „РСС-Мед“». А именно Геннадий на незаконных основаниях отклонил 2 электрозаявки этой организации на аукционах по покупке абсорбирующего белья на 31 миллион рублей и подгузников на 188 миллионов рублей. Помимо этого, выяснилось, что Титов якобы приказал подчиненным подготовить такие решения.

По части 1 статьи 169 УК РФ фигуранту назначили наказание - 200 тысяч рублей штрафа, но с освобождением по причине стечения срока давности. По части 1 статьи 285 УК РФ также назначен штраф - 80 тысяч рублей. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде, пишет «БИЗНЕС Online».

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