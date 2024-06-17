Было 1058 вызовов на неделе: в Нижнекамске 5 человек получили перегревание

За прошлую неделю в Нижнекамске бригады скорой медицинской помощи 1058 раз выезжали на вызовы. Об этом рассказали в пресс-службе НЦРМБ.

Так, в авариях пострадали 5 человек. С инфарктом поступили в больницу 15 пациентов, а с инсультом — 11.

Ожоги получили 5 человек, именно столько обратились сами в медучреждение. 82 человека заработали себе травмы в быту и на улице. На симптомы ОРЗ медикам пожаловались 77 пациентов.

Помимо этого, за неделю в городе 5 человек получили перегревание после продолжительного пребывания на солнце.

Врачи рекомендуют местным жителям в жару носить головной убор, уменьшить физнагрузки, проветривать место, где вы находитесь, а также пользоваться вентиляторами или кондиционерами. Кроме того, медики советуют носить легкую одежду светлых оттенков из натуральных тканей.