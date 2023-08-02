Были награждены президентом: четыре жителя Татарстана были удостоены госнаградами

Путин удостоил госнаградами четырех жителей Татарстана

На официальном портела правовым актов появился указ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил государственные награды четырем жителям Татарстана.

Орденом «Родительская слава» за заслуги в поддержке института семьи и воспитания детей были отмечены Динара и Андрей Косач.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был отмечен председатель правления потребительского общества «Аш-су» Альфиз Исламов за достижение в труде, а также за многолетнюю и преданную работы.

Завкафедры Казанской государственной медицинской академии Резеда Бордова была удостоена звания заслуженного врача России.