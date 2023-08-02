Новости Татарстана
· Полина Модестова

Были награждены президентом: четыре жителя Татарстана были удостоены госнаградами

Путин удостоил госнаградами четырех жителей Татарстана
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На официальном портела правовым актов появился указ, согласно которому президент России Владимир Путин присвоил государственные награды четырем жителям Татарстана.

Орденом «Родительская слава» за заслуги в поддержке института семьи и воспитания детей были отмечены Динара и Андрей Косач.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» был отмечен председатель правления потребительского общества «Аш-су» Альфиз Исламов за достижение в труде, а также за многолетнюю и преданную работы.

Завкафедры Казанской государственной медицинской академии Резеда Бордова была удостоена звания заслуженного врача России.

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