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· Полина Модестова

Был составлен протокол: в Татарстане два брата втянули в конфликт четырехлетнего мальчика

В Татарстане браться втянули в конфликт четырехлетнего мальчика и нанесли ему повреждения
Был составлен протокол: в Татарстане два брата втянули в конфликт четырехлетнего мальчика

pixabay

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Заявлением о нанесении телесных повреждений четырехлетнему мальчику поступило в отдел полиции «Дербышки». На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что конфликт возник между двумя несовершеннолетними братьями и пострадавшим. В результате братья 2017 и 2018 года рождения нанесли четырехлетнему мальчику телесные повреждения.

Сотрудники по делам несовершеннолетних отдела полиции «Дербышки» составили протокол в отношении родителей двух братьев по статье 5.35 КоАП РФ о неисполнении родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязательств по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

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