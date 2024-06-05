Был риск задеть сердце: в РКБ достали осколок из аорты у 38-летнего бойца СВО

Медики Республиканской клинической больницы помогли раненому военнослужащему. Об этом рассказали в медучреждении.

Оказалось, что в марте 38-летний татарстанец получил повреждение легкого от осколочного ранения в грудную клетку. Кроме того, один из осколков залетел в стенку аорты. Бойцу оказывали медицинскую помощь в военных госпиталях Воронежа и Екатеринбурга, однако на операцию направили в Казань.

Операция осложнялась тем, что был риск задеть его сердце.

К счастью, врачи за 2,5 часа извлекли осколок.