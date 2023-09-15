Был помощником прокурора: стало известно имя нового прокурора Черемшанского района РТ

Новым прокурором в Черемшанском районе Татарстана назначили Ильдара Султанова

На должность прокурора Черемшанского района был назначен Ильдар Султанов. Приказ, соответствующий данному решению, был подписан Генеральным прокурором РФ.

Султанов родился в 1992 году в Набережных Челнах и окончил Российский государственный университет правосудия по специальности «юриспруденция» в 2015 году. Ранее он проходил служу в ВС РФ и работал юристом в компании «Управление комплексной безопасности» в Казани.

До своего назначения мужчина был помощником прокурора Высокогорского района, а затем занимал пост зампрокурора Черемшанского района.