Был помощником прокурора: стало известно имя нового прокурора Черемшанского района РТ
На должность прокурора Черемшанского района был назначен Ильдар Султанов. Приказ, соответствующий данному решению, был подписан Генеральным прокурором РФ.
Султанов родился в 1992 году в Набережных Челнах и окончил Российский государственный университет правосудия по специальности «юриспруденция» в 2015 году. Ранее он проходил служу в ВС РФ и работал юристом в компании «Управление комплексной безопасности» в Казани.
До своего назначения мужчина был помощником прокурора Высокогорского района, а затем занимал пост зампрокурора Черемшанского района.