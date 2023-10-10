Будут вынуждены парковаться «непонятно где»: в РТ предложили сделать бесплатные парковки для участников СВО

В Татарстане предложили реализовать бесплатные парковки для участников СВО и пандусы

Представители некоммерческих общественных организаций обсудили вопрос вопросы организации бесплатных парковок для инвалидов - участников СВО и устройства пандусов в жилых домах.

Как отметил представитель Татарстанского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Кононов, участники СВО, которые получили ранения, будут вынуждены парковаться «непонятно где». С его слов, во многих домах отсутствуют и пандусы. Либо же они попросту непригодны для использования. Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты РТ, пообещала, что возьмет данный вопрос на контроль, передает «Татар-информ».