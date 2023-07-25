Будут приняты меры реагирования: прокуратура прокомментировала взрыв в доме Нижнекамска

Прокуратура прокомментировала взрыв в жилом доме Нижнекамска 25 июля 2023 года

Сегодня утром в Нижнекамске прогремел взрыв в одном из жилых домов - на первом этаже в пятиэтажке взорвался газ. В результате 15 человек самостоятельно покинули здание, еще 9, в числе которых был один ребенок, были спасены. Двое пострадали и обращались за медицинской помощью.

После взрыва начался пожар, который ликвидировали в течение нескольких часов. Причины случившегося устанавливают специалисты. Власти организовали пункт временного размещения, который находится в школе №12.

Произошедшее прокомментировала прокуратура по Татарстану, рассказав о предстоящих проверках и мерах реагирования. Видео с места событий с комментарием прокурора публикует телеграм-канал «Казань News».