Будет создана интерпретация: в РТ занимаются разработкой книги с современной татарской одеждой

Кабинет министров РТ занимается разработкой книги с современной татарской одеждой

При кабинете министров Татарстана была создана рабочая группа по написанию книги о современном татарском костюме, который можно будет носить в повседневной жизни, сообщает «БИЗНЕС Online», ссылаясь на заместителя премьер-министра РТ Лейлу Фазлееву, возглавляющую рабочую группу.

С ее слов, материалом исследования станут исторические татарские костюмы. На основе веяний современной моды в книге будут представлены наряда XXI века в виде повседневных, сценических, праздничных или театральных костюмов и аксессуаров для женщин, мужчин и детей. Издание также будет включать в себя практические примеры. Оно станет популярным не только среди учебных заведений, но и среди населения и гостей РТ.

Когда современная интерпретация татарского костюма будет создаваться, то различия между историческими и современными нарядами будут отмечаться главным образом в «национальных маркерах» - элементах, декоре, украшении. Они будут выполнены по традиционным татарским мотивам, но с использованием тех норм одежды, которые приняты в современном обществе.

В издании разместят и лучшие эскизы современной национальной одежду и аксессуаров международного конкурса «ЭТНОКОСТЮМ - 2023», подчеркнула Фазлеева. Всего в книге будет восемь глав, в которых отразят «практическое воплощение концепции современных костюмов».