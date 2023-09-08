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· Полина Модестова

Будет состоять из пяти этапов: для подростков с ОВЗ проведут обучение предпринимательству

Для подростков с ОВЗ проведут онлайн-бучение предпринимательству и соцпроектированию
Будет состоять из пяти этапов: для подростков с ОВЗ проведут обучение предпринимательству

pixabay

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Бесплатный онлайн-курс по предпринимательству и социальному проектированию проведут для молодежи с ограничениями по здоровью. Регистрация на проект «Акселератор проектов молодежи с ОВЗ «Безграничная молодежь» будет идти до 25 сентября, а обучение - с 25 сентября по 17 ноября. Участие могут принять молодые люди от 15 до 17 лет.

Курс будет проводиться в дистанционном формате, а также на адаптивной IT-платформе. Акселератор будет состоять из пяти этапов:

  • прохождение 12 обучающих модулей, где расскажут об основах предпринимательской деятельности;
  • групповая работа с наставниками, которые помогут участникам создать и проработать бизнес-проекты, которые можно будет реализовать в статусе самозанятого;
  • межгрупповые сессии с психологами - коммуникация как участников со специалистами, так и, если будет такая необходимость, родителей;
  • обратная связь от наставников, выявление самых сильных участников по номинациям;
  • торжественное закрытие Акселератора, куда будут приглашены предприниматели и представители федеральных организаций и РОИВов из регионов-участников.

Зарегистрироваться на проект можно здесь.

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