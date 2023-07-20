«Будет организована проверка»: поступили сообщения о загрязнении рек Казанка и Клячейка

Власти Татарстана проведут проверку сообщений о загрязнении рек Казанка и Клячейка

После поступивших обращений местных жителей о загрязнении воздуха и Куйбышевского водохранилища будет организована проверка «Казаньоргсинтеза» (КОС). Проведет ее Казанская межрайонная природоохранная прокуратура. Помимо этого, будут привлечены специалисты, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РТ.

Специалисты волжско-камского управления Росприроднадзора управления Роспотребнадзора по РТ, приволжского управления Ростехнадзора и минэкологии будут проверять, как работает предприятие, а также - исполняется ли закон об охране окружающей среды.

На заседании совета КОСа ранее сообщили, что в первом полугодии 2023 года компанией был снижен объем выбросов в Волгу на 16%.