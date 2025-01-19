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Больше 7 млрд рублей выделят на программу развития технологий Татарстана

На развитие в сфере науки и технологии РТ с 202...

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На развитие в сфере науки и технологии РТ с 2024 по 2027 годы затратят больше 7 млрд рублей. Информацией поделился глава Академии наук РТ Рифкат Минниханов на заседании Министерства транспорта РТ.


Основную часть средств предоставит республика, отдав более 6,3 млрд рублей. Раис РТ отметил, что прошлый год был признан Годом научно-технологического развития, в ходе которого утвердили план роста Татарстана в технологической сфере. Также в прошлом году в РТ начали работать научно-технологические центры «Точка роста» в 72 школах.

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