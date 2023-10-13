Большая часть уйдет лишь на один проект: в Татарстане одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов

В Татарстане 13 октября одобрили восемь инвестпроектов на 109 миллиардов

На заседании инвестиционного совета Татарстана 13 октября рассмотрели и одобрили восемь новых инвестпроектов на 109,3 миллиарда рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу Агентства инвестиционного развития РТ Талию Минуллину.

Самый крупных из рассмотренных проектов, с ее слов, - проект развития нефтехимического направления и биокомпонентов топлив «Танеко». Из всех инвестиций только в него необходимо вложить больше 90 миллиардов рублей.

Данный проект предполагает производство терефталевой кислоты и биокомпонентов для моторного топлива. Реализуют его в Нижнекамске, рассказала Минуллина. Сроки его реализации составят около пяти лет.