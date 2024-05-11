Более 4 тысяч жителей РТ пройдут переобучение в 2024 году по нацпроекту

В РТ планируется провести переобучение более четырех тысяч человек в рамках национального проекта "Демография". Министерство труда и социальной защиты опубликовало список категорий граждан, которые имеют возможность пройти обучение:

- граждане в возрасте 50 лет и старше;

- граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;

- женщины, не работающие и имеющие детей дошкольного возраста;

- инвалиды;

- граждане, ищущие работу через службу занятости;

- безработные, зарегистрированные в службе занятости;

- работники, находящиеся под угрозой увольнения;

- граждане Украины и лица без гражданства с удостоверением беженца;

- ветераны боевых действий и их семьи;

- молодежь до 35 лет.

После завершения обучения выдается квалификационный документ. Записаться можно на сайте trudvsem.ru.