Более 4 тысяч жителей РТ пройдут переобучение в 2024 году по нацпроекту
В РТ планируется провести переобучение более четырех тысяч человек в рамках национального проекта "Демография". Министерство труда и социальной защиты опубликовало список категорий граждан, которые имеют возможность пройти обучение:
- граждане в возрасте 50 лет и старше;
- граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
- женщины, не работающие и имеющие детей дошкольного возраста;
- инвалиды;
- граждане, ищущие работу через службу занятости;
- безработные, зарегистрированные в службе занятости;
- работники, находящиеся под угрозой увольнения;
- граждане Украины и лица без гражданства с удостоверением беженца;
- ветераны боевых действий и их семьи;
- молодежь до 35 лет.
После завершения обучения выдается квалификационный документ. Записаться можно на сайте trudvsem.ru.
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