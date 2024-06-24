Боевики с оружием, десятки погибших и раненых: подробности нападения на Дагестан

23 июня примерно в 19 часов по мск времени террористы атаковали Дагестан, а именно пост ДПС, православный храм и синагогу. Что известно сейчас?

Сперва агрессоры шли пешком, а потом отобрали автомобиль у местного жители.

Первыми, кого убили вооруженные мужчины, стали 66-летний священник Николай Котельников и охранник церкви. Известно, что протоирей служил в Дербенте 40 лет, его перерезали горло. В святыне оказались заблокированы 19 посетителей. Выяснилось, что люди сами закрылись, чтобы не пострадать.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в тот день не стало больше 15 правоохранителей.

Сейчас известно о более 20 пострадавших.

Ночью оказалось, что спецназ уничтожил 5 террористов. По предварительным данным, среди них удалось опознать 2 сыновей и племянника мэра Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова. У мужчины прошли обыски, его отправили на допрос. Власти думают об его отставке, пишет Комсомольская правда.

Теперь 24, 25 и 26 июня в Дагестане дни траура.

СУ СК России по Дагестану возбудило несколько уголовных дел по ст. 205 УК РФ.