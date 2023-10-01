Билялетдинов поделился мнение об игре «Ак Барса» против «Амура»

Зинэтула Билялетдинов, главный тренер "Ак Барса" отметил, что прошедшая игра с "Амуром" оставила приятное впечатление.

"Команда хорошо себя проявила и в обороне, и в атаке. Не могу отрицать, что мы испытывали проблемы с некоторыми удалениями, но в целом мне понравилоськомандное выступление. В такой крупной победе нет никакой связи с предыдущими результатами, так как каждый матч уникален. Нам попадаются поражения, которые меня не удовлетворяют, но в этот раз мы сыграли более чем достойно. Однако, всегда есть моменты, которые нужно улучшить. В целом, нет серьезных претензий с моей стороны", - поделился Билялетдинов своим мнением.