Автор «Слова пацана» Роберт Гараев пишет книгу о женских криминальных бандах

Автор «Слова пацана» Роберт Гараев начал писать книгу о женских криминальных бандах
Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев заявил о том, что начал писать книгу о женских криминальных бандах.
Мужчина заявил, что когда именно будет готова книга еще не ясно, но работа идет.
По словам Гараева, в теме женских банд есть немало странного и непонятного. Авто отметил, что их внутреннее устройство кардинально отличается от того, которое есть в мужских группировках.
В ноябре прошлого года вышел в свет сериал Жоры Крыжовникова, который был основан на книге Роберта Гараева, «Слово пацана. Кровь на асфальте». Глава онлайн-кинотеатра Wink заявил, что за 3 месяца его посмотрели больше 23 000 000 человек, пишет Коммерсантъ.
Ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань