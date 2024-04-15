Автор «Слова пацана» Роберт Гараев пишет книгу о женских криминальных бандах

Автор книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев заявил о том, что начал писать книгу о женских криминальных бандах.

Мужчина заявил, что когда именно будет готова книга еще не ясно, но работа идет.

По словам Гараева, в теме женских банд есть немало странного и непонятного. Авто отметил, что их внутреннее устройство кардинально отличается от того, которое есть в мужских группировках.

В ноябре прошлого года вышел в свет сериал Жоры Крыжовникова, который был основан на книге Роберта Гараева, «Слово пацана. Кровь на асфальте». Глава онлайн-кинотеатра Wink заявил, что за 3 месяца его посмотрели больше 23 000 000 человек, пишет Коммерсантъ.

Ранее мы писали о том, что вернувшийся с СВО житель Набережных Челнов Татарстана забрал детей у пьющей жены.