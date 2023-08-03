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Аттракционы вместо краснокнижных растений: активисты будут обращаться в прокуратуру из-за строительство «Кырлая»

Активисты обратятся в прокуратуру из-за «Кырлая» в Парке Победы в Казани
Аттракционы вместо краснокнижных растений: активисты будут обращаться в прокуратуру из-за строительство «Кырлая»

Сергей Бобин

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Всероссийское общество охраны природы готовит обращение в природоохранную прокуратуру из-за строительства парка аттракционов «Кырлай», которое планируется в Парке Победы, сообщает пресс-служба организации.

Глава Татарстанской республиканской организации Всероссийского общества охраны природы Татьяна Лядова рассказала о подаче обращения. Она отметила, что здесь собираются уничтожить десять гектаров территории с краснокнижными видами растений и животных без проведения предварительной экологической экспертизы.

Напомним, что о строительстве парка аттракционов на этом месте стало известно в 2022 года. Глава горда Ильсур Метшин заявил, что работами займется «Связьинвестнефтехим».

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