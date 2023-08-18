Атнинский район первым завершил уборку урожая в Татарстане

В Атнинский район первым в Татарстане завершил уборку урожая. Пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики информирует об этом.

В этом районе в ходе уборочной кампании в 2023 году было намолотено 58,8 тысяч тонн зерна, а урожайность составила 31 центнер с одного гектара.



Тем временем, Тетюшский район по-прежнему является лидером по урожайности в республике. Там средняя урожайность достигает 40,5 центнера с гектара.