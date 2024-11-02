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Астролог Глоба назвала знак Зодиака, которому весь ноябрь будет улыбаться удача

В ноябре самое время воплощать в жизнь свои пла...

pixabay.com

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Астролог Тамара Глоба сообщила, что у Козерогов ноябрь пройдет под девизом: «Мне везет!».

По информации специалиста, в текущем месяце другие люди могут плести интриги и говорить о вас сплетни. С этим надо справиться, работа может стать для вас важной опорой, которая выручит вас в тяжелое время. С 10 ноября к вам придет успех в личной жизни.

В ноябре самое время воплощать в жизнь свои планы и мечты, потому что удача будет на вашей стороне.

Однако в текущем месяце лучше никого не критиковать, чтобы не спугнуть удачу и доброжелателей. Успех придет к представителям этого зодиакального круга придет при помощи покровительству сильных.

В любовной сфере специалист обещает переменчивую, о все-таки солнечную погоду. Любовь и внимание от партнера смягчат сердце, пишет издание "Хибины".

Не опускайте руки в случае неудач, у вас все получится! Удачи!

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