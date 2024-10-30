Энергоэффективные дома — это уже не будущее, а настоящее. Они обеспечивают комфорт в любое время года и помогают существенно сэкономить на коммунальных услугах. Технологии и материалы, направленные на снижение теплопотерь, позволяют владельцам таких домов уменьшить расходы на отопление и электроэнергию до 60%. Но как именно это работает, и с чего начать, если вы хотите построить энергоэффективное жилье? Разбираемся вместе с Сафиуллиным Ильнаром Рашитовичем, генеральным директором ООО «Greystone».

Умный дом: когда технологии заботятся о вашем бюджете

Современные дома строятся так, чтобы минимизировать теплопотери и максимально эффективно использовать энергию. Одним из ключевых элементов является качественная теплоизоляция. Например, минеральная вата или PIR-плиты могут снизить теплопотери через стены до 40%, сохраняя тепло даже при сильных морозах. Важную роль также играют энергоэффективные окна: тройные стеклопакеты с инертным газом, таким как аргон, уменьшают теплопередачу через стекло на 30% по сравнению с обычными окнами.

«Недавно у нас был клиент, который построил с нами дом для своей семьи, — Сафиуллин Ильнар Рашитович, генеральный директор ООО «Greystone». — Они раньше жили в квартире, и каждый январь у них уходило около 10 тысяч рублей на обогрев. После первого года проживания в новом доме их расходы на отопление составили примерно 4 тысячи рублей в месяц. И это при том, что площадь дома в полтора раза больше старой квартиры. Мы применили многослойную теплоизоляцию, а также установили окна с энергосберегающим покрытием, которые помогают удерживать тепло внутри, не выпуская его наружу».

Хотите сэкономить — начните с правильного дома

Системы «умного дома» могут существенно снизить расходы на содержание жилья. По оценкам, использование умного термостата и автоматизированного освещения может уменьшить потребление энергии на 20-30%. Например, умный термостат регулирует температуру в зависимости от присутствия жильцов или времени суток. В холодное время года температура автоматически поднимается до комфортного уровня, когда кто-то дома, и снижается, если в помещении никого нет.

«Был случай, когда мы проектировали дом для предпринимателя, который часто находился в разъездах, — рассказывает Ильнар Рашитович. — Он хотел, чтобы система отопления автоматически снижала температуру, когда он уезжает в командировки, и включалась за несколько часов до его возвращения. Это позволило ему снизить ежемесячные затраты на отопление примерно на 25%. На практике это означало экономию около 5 тысяч рублей в месяц зимой. Причем комфорт при этом нисколько не пострадал — дом всегда был готов встретить его теплом».

Помимо умного отопления, датчики движения и умные розетки позволяют дополнительно контролировать расход энергии. Например, отключение всех электроприборов, кроме холодильника и системы охраны, на ночь позволяет снизить ежемесячные счета за электричество на 10-15%.

«Greystone»: строим, чтобы жить с комфортом и экономить

Строительная компания «Greystone» строит не только кирпичные, но и каркасные дома, адаптируя подход под каждого клиента. При этом каждый проект сопровождается от начала и до полной готовности: от проектирования до сдачи «под ключ».

«Мы уверены в качестве своих работ, поэтому предоставляем 10-летнюю гарантию на все постройки, — говорит Ильнар Рашитович. — К нам приходят разные люди, у каждого свои пожелания, будь то уютный коттедж для семьи или стильный дом для загородного отдыха. Наша задача — помочь клиентам найти оптимальное решение. Мы строим так, чтобы люди могли не просто въехать в дом, но и сразу почувствовать разницу в комфорте и уровне расходов на содержание жилья».