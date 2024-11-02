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После первого снега улицы Казани оказались затоплены

Автомобили утопают в воде после выпадения перво...

Злой Казанец | Жалобы Казань

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В Казани на улице Серова, 41 автомобили утопают в воде после выпадения первого снега.

На видео можно увидеть, как большой участок проезжей части находится в воде.

В мэрии Кировского и Московского района Республики Татарстан рассказали, что уже прочистили ливневки на этом участке.

Наша редакция советует местным жителям и гостям города смотреть прогноз погоды заранее и как можно скорее поменять резину на автомобиле.

Ранее мы писали о том, что в суде в Казани была признана виновной Ильмира Гарданова, которая обвиняется в поджоге и в результате в смерти 7 ее близких. Об этом рассказали в прокуратуре Республики Татарстан.

Напомним, все случилось 18 июня минувшего года в с. Саитово. В результате пожара погибли 7 человек, в частности 4 детей 2016−2019 г. р.. Сперва следователи завели дело за причинение смерти по неосторожности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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