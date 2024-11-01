«Цены взлетят до небес»: Набиуллина рассказала о поднятии ключевой ставки

«В Казани цены не упадут»: как купить квартиру

В России снова ЦБ поднял ключевую ставку. Теперь она составляет 21%. Редакция PROKAZAN решила выяснить, чем грозит ужесточение денежно-кредитной политики казанцам и какие последствия будут после этого решения. Но помимо роста ставки, в ряде банков России перестали выдавать семейную ипотеку. Специалисты «Сбербанка» эксклюзивно для нашей редакции ответили на самые волнующие вопросы.

«Квартиры дешевле не станут»

25 октября 2024 года ЦБ повысил ключевую ставку с 19% до рекордных 21%.

«Что касается устойчивого заблуждения, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию, это противоречит опыту и многих стран, и нас, и даже логике. Да, процентные расходы растут у компаний, но от инфляции растут затраты компаний гораздо больше, потому что они вынуждены переплачивать за материалы, за сырье, за оборудование. Согласно нашему базовому сценарию, по итогам 2025 года годовая инфляция будет чуть выше нашей цели, 4,5-5%, а в 2026 году стабилизируется вблизи 4%», — сообщила Эльвира Набиуллина.

Редакция PROKAZAN решила узнать у представителя агентства недвижимости «Альтера» Марии Камалеевой, что будет с ценами на покупку жилья.

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«Падение цент точно не стоит ждать. Но застройщики начнут сами придумывать интересные предложения для своих клиентов. Новостройки будут в приоритете», — отмечает специалист.

Также Мария сообщила, что в декабре ставка может вырасти до 23% и более.

«С 2025 года введут ипотечный стандарт. На рынке будет меньше интересных программ и заёмщиков будут рассматривать более тщательно», — говорит эксперт «Альтеры».

Не смотря на ситуацию на рынке недвижимости, в России по-прежнему есть ряд льготных ипотек.

Семейная ипотека

Семейная ипотека доступна для тех, у кого есть двое несовершеннолетних детей. По этой программе люди могут купить готовый дом от застройщика или же построиться вместе с застройщиком при помощи счетов ЭСКРОУ. Что такое счёт ЭСКРОУ? Это счёт в банке, на котором лежат деньги покупателя до того момента, пока застройщик не сдаст дом.

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Также ипотекой может воспользоваться семья, у которой есть один ребёнок до 7 лет.

«Такие семьи могут купить новостройку в любом городе. В Татарстане на эту ипотеку есть лимит – до 6 миллионов. По сверхлимиту можно увеличить до 15 миллионов. Но при этом условии ставка будет не 6 процентов, а гораздо выше», — отмечает Мария в беседе с корреспондентом PROKAZAN

Говоря о семейной ипотеке, в последнее время её перестали выдавать в ряде банков из-за исчерпания лимита по госпрограмме.

«Сбербанк продолжает прием заявок по программе «Семейная ипотека» на Домклик без перерыва, но при этом с 30 октября банк временно приостанавливает запись на сделки в связи с исчерпанием лимита, выделенного Правительством РФ», — сообщила представитель Сбербанка Диана Семёнова корреспонденту PROKAZAN.

Но специалист отметила, что для клиентов, которые записались на сделку до 30 октября, выдачи кредитов будут проведены в штатном порядке.

«К новым заявкам будут применены ранее анонсированные банком условия. По договорам с суммой кредита до установленного правительством РФ лимита ставка составит по-прежнему 6%. При оформлении «Семейной ипотеки» со сверхлимитом денежных средств при сумме кредита свыше 6,5 млн - 10%», — отмечает представитель банка.

IT-ипотека

Тут ставка 6% годовых. И ипотечный лимит 9 миллионов рублей.

«В Москве и Санкт-Петербурге купить квартиру по этой ипотеке уже нельзя. Можно приобрести в другом городе, но при условии, что специалист не работает на Московскую или Питерскую компанию. И ставка 6% будет доступна только в аккредитованной компании», — сообщает Мария.

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«Спрос падёт»

Говоря о ситуации на рынке недвижимости, нельзя забывать про спад или подъём спроса. По ближайшим прогнозам, спрос пойдёт на спад, но это не говорит о том, что квартиры начнут дешеветь.

«Субсидировать разрыв между ключевой 21% ставкой и госпрограммами в 6% государству практически уже не по силам. Поэтому сейчас идут изменения в программах. Меняют ПВ-взнос и принимают иные подобные меры», — сообщил корреспонденту PROKAZAN эксперт строительной компании «Седьмое небо».

Что будет дальше с рынком недвижимости, покажет время. Но а пока стоит копить на первоначальный взнос, который сейчас составляет 20%.