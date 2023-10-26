АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев провело свыше 15 тыс. экологических исследований

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги деятельности эколого-аналитических лабораторий за январь-сентябрь текущего года. В рамках экологического контроля специалисты предприятия выполнили 15460 различных исследований, по результатам которых превышения предельно-допустимых концентраций контролируемых веществ не зафиксировано.

Проанализировано 12 тыс. проб поверхностных и сточных вод, подземной воды. Также выполнено 3 тыс. анализов проб атмосферного воздуха и промышленных выбросов и 231 исследований состояния почв.

Эколого-аналитические лаборатории предприятия оснащены необходимыми средствами измерений, испытательным, вспомогательным оборудованием и оборудованием для отбора проб и проведения анализов. Штат укомплектован высококвалифицированными специалистами.

Отбор проб проводился на производственных объектах Пермского, Удмуртского, Ромашкинского, Казанского и Альметьевского районных управлений магистральных нефтепроводов. Результаты лабораторных исследований подтверждают, что производственные объекты АО «Транснефть – Прикамье» функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Справочно:

В АО «Транснефть – Прикамье» функционирует система экологического менеджмента, соответствующая национальному стандарту РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

В целях поддержания высокой экологической безопасности производственных объектов предприятие реализует программу технического перевооружения, капитального ремонта объектов, внедряет инновационные технологии. Регулярно проводятся мероприятия по восполнению водных биоресурсов в регионах деятельности. Сотрудники АО «Транснефть – Прикамье» проходят обучение в области экологии и рационального природопользования, участвуют в субботниках и высадке деревьев.