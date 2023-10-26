АО «Транснефть – Прикамье» за 9 месяцев 2023 года сэкономило более 13 млн кВт*ч электроэнергии

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 9 месяцев 2023 года. За отчетный период сэкономлено 13,1 млн кВт*ч электроэнергии или 52,8 млн рублей в денежном эквиваленте. Экономия котельно-печного топлива и тепловой энергии с начала года составила 4,6 т.у.т. и 5,4 Гкал, соответственно.

Основной объем экономии достигнут за счет снижения потребления электроэнергии в результате оптимизации технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов. Потреблять электроэнергию эффективнее в комплексе позволили проведенные специалистами работы по замене насосных агрегатов и электродвигателей с более высоким КПД, а также установка частотно-регулируемых приводов.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов на объектах АО «Транснефть – Прикамье» проведены плановые ремонты 33 котельных и более 90 км тепловых сетей. По результатам реализации разработанных на основании рекомендаций энергетического обследования мероприятий, таких, как утепление ограждающих конструкций зданий и сооружений, замена изоляции тепловых сетей, экономия топливно-энергетических ресурсов в 2023 году составит более 118 тонн условного топлива.

В зданиях и сооружениях производственных объектов в зимний период будет применяться режим «дежурного» отопления и настройка автоматических терморегуляторов на нормативную температуру. Указанные меры позволят снизить потребление тепловой энергии за отопительный период до 10% в зависимости от назначения здания, в том числе за счет снижения в выходные и праздничны дни, в ночное время температуры воздуха в помещениях на величину от 5 ºС до 10 ºС по сравнению с нормативными требованиями в зависимости от назначения помещения.

Реализуемые мероприятия в области энергосбережения позитивно влияют на безопасность окружающей среды. Использование теплоизоляционных материалов с низким коэффициентом теплопроводности позволяет одновременно снизить и расходы на отопление, и выбросы парниковых газов в атмосферу.

