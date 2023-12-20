АО «Транснефть – Прикамье» — в числе лауреатов общественной премии «Герои нашего времени»

АО «Транснефть – Прикамье» стало лауреатом ежегодной общественной премии «Герои нашего времени». Церемония награждения состоялась в г. Казани в рамках молодежного форума «Наш Татарстан».

Предприятие признано лауреатом в номинации «Гуманитарная помощь» среди организаций, районов, органов власти и высших образовательных учреждений, помогающих новым российским регионам.

Благотворительные инициативы являются одним из приоритетных направлений социальной деятельности АО «Транснефть – Прикамье». Системной стала поддержка жителей Лисичанска и Северодонецка. На средства, собранные работниками предприятия, для подшефных городов закуплены медикаменты, товары первой необходимости, одежда и продукты питания. Для одной из школ г. Луганска приобретен лингафонный кабинет. Присоединившись к Всероссийской акции «Книги – Донбассу!», волонтеры собрали более 1 тыс. книг для образовательных учреждений г. Лисичанска.

В рамках акции «Помощь жителям Луганской и Донецкой Народных Республик» при финансовой поддержке АО «Транснефть – Прикамье» приобретены и переданы в г. Лисичанск дизельные генераторы.

«Коллектив нашего предприятия всегда искренне откликается на благотворительные инициативы, направленные на поддержку жителей новых территорий. Количество работников, вовлеченных в волонтерское движение, растет с каждым годом», - отметил генеральный директор компании Олег Балабанов.

Справочно

Проект «Герои нашего времени» реализуется в Республике Татарстан с 2013 года. В 2016 году премия получила республиканский статус, позже приобрела федеральный.

По итогам 2023 года награды удостоился 61 человек, а также 13 предприятий, организаций и районов Татарстана. Лауреатов 2023 года наградил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.