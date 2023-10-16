АО "Транснефть – Прикамье" провело плановые учения на нефтепроводе

АО «Транснефть – Прикамье» провело плановое комплексное учение по отработке оперативного реагирования на учебную нештатную ситуацию на линейной части магистрального нефтепровода (МН) Холмогоры – Клин в зоне ответственности Казанского районного нефтепроводного управления в Республике Татарстан.

Цель – отработка действий по устранению аварий, инцидентов, отказов на объектах магистральных нефтепроводов и их последствий.

По сценарию учений оператор нефтеперекачивающей станции (НПС) «Студенец» обнаружил снижение давления в МН Холмогоры – Клин, после чего было принято решение об остановке транспортировки нефти по трубопроводу. В ходе обследования был обнаружен условный выход нефти на участке МН.

В ликвидации приняли участие аварийные бригады и работники линейной аварийно-эксплуатационной службы НПС «Студенец». Основной комплекс работ выполнялся с привлечением персонала профессионального и нештатного аварийно-спасательных формирований предприятия. На протяжении всего учения сотрудники лаборатории эколого-аналитического контроля осуществляли мониторинг почвы и воздуха.

Всего было задействовано более 40 человек, использовалось 13 единиц техники, в том числе автотранспортная, подъемная и пожарная.

В результате оперативных и скоординированных действий персонала условный выход нефти был ликвидирован в регламентные сроки. Работники продемонстрировали отработанные навыки принятия оперативных решений, уверенность в сложной обстановке в условиях ограниченного времени, что подтверждает высокую степень готовности к возникновению возможных аварий инцидентов.

По оценке наблюдательной комиссии все поставленные задачи были выполнены, подразделения АО «Транснефть – Прикамье» в полном объеме обеспечены силами и средствами, необходимыми для оперативного реагирования.